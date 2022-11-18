全國增逾2.5萬宗個案　當局促按時勢調整防控　防「一封了之」、「一放了之」

【有線新聞】內地疫情進一步擴大，周四增逾2.5萬宗新型肺炎本地個案。新華社發表評論文章，重申為優化和落實精準防控，要防止出現「一封了之」和「一放了之」的防疫問題。

國務院聯防聯控機制周四舉行新聞發布會，提到疫情防控要防止「一封了之」和「一放了之」。新華社翌日就發表名為《「一封了之」「一放了之」都要不得》的評論文章，提到為保持來之不易的抗疫成果，在落實各項防疫舉措時，亦要加強分析研判，持續整治「層層加碼」、「一刀切」等做法，反對不負責任的態度；重申為優化和落實精準防控，防止「一封了之」和「一放了之」，強調因應時勢優化調整防控措施，實際上是對各地疫情處置工作提出更高標準，最大程度保護民眾生命安全和身體健康。

內地疫情進一步擴大，周四新增25129宗本地個案。廣東新增病例突破萬宗，單日再多10448宗。廣州有超過一萬宗，海珠區繼續是重災區，越秀區和白雲區等周四起均新增多個臨時管控區域。市衛健委日前通報，此輪疫情沒有出現重症患者；但當地防疫部門周四通報，廣州出現1宗重症和1宗危重症病例，兩名患者均有嚴重基礎疾病。

另外廣州正推進方艙醫院建設，當局稱，截至周四已建成交付16間方艙醫院，提供近4萬張床位；又指目前仍有20個在建項目，全市共規劃建設方艙醫院和隔離板房床位超過24萬張。

至於重慶是另一個重災區，單日再多4666宗。河南、甘肅、內蒙古均過千宗，新疆、陝西、青海、北京和山西都有錄得400宗以上個案。