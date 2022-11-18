涉受賄2.3億元　國安部原黨委委員劉彥平一審認罪候判

【有線新聞】國家安全部原黨委委員劉彥平涉嫌受賄案，星期四在吉林省長春市中級法院開審。

控罪指，劉彥平2001年起利用擔任公安部、國安部及中紀委等職務便利及職權，為單位及個人在企業經營提供幫助，非法收受總值超過2.3億元人民幣財物。劉彥平當庭認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。

劉彥平是公安部前副部長孫力軍的「政治團夥」成員，相關政治團夥的六宗案件今年9月已宣判，其中孫力軍及傅政華都被判處死緩。