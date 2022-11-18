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廣西7野猴淹死蓄水池內　林業部門：飲水失足溺斃

【有線新聞】廣西近日有多隻野生猴子被發現浸死在一個蓄水池內，當地林業部門估計，猴子可能是因喝水墮入池內浸死。
河池市都安縣山頭一個蓄水池，有7隻猴子浸死在池裏。據了解，蓄水池是村民自建，用作餵飼牲畜、牛隻，由於當地已經多月沒有下雨，蓄水池水量未滿，水面與地面之間約有1.8米距離。
河池市林業局工作人員表示：「猴子應該是順著飲水管下去喝水，然後可能是飲水管承受不住重量，然後猴子就掉下去了，因為水櫃(蓄水池)是圓形的，牠沒有地方攀爬，然後沒有落腳點，可能就淹死在裏面了。」
當地林業局表示，已打撈全部猴子屍體並就地掩埋，強調生活用水未有受污染，又調派水車供應用水。
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