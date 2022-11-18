台灣新增近1.8萬宗本地個案　當局強調確診者往票站投票屬違法

【有線新聞】台灣新增近1.8萬宗本地個案，再多58人死亡。

當地下星期舉行九合一選舉，中央選舉委員會表示，不會將確診者資料提供票站，所以投票時不會確認站內有沒有確診者，但強調確診者離開居家隔離場所去投票已屬違法。另外，投票人士入票站前要量體溫，如果發燒會被帶至防疫專區投票，再由衛生單位查核是否確診。