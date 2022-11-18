旅居卡塔爾一對大熊貓與公眾見面

【有線新聞】旅居卡塔爾的兩隻中國大熊貓，在世界盃決賽周前夕首度與公眾見面。

位於卡塔爾首都多哈的熊貓館星期四開幕，4 歲雄性的「京京」和3歲雌性的「四海」與公眾見面。根據協議，牠們會在當地生活15年，今次是中東地區首次迎來一對大熊貓。卡塔爾將「京京」和「四海」，以阿拉伯文分別命名為「蘇海爾」和「索拉雅」，這兩個名在阿拉伯傳統文化中是天空兩顆星星，代表吉祥、崇高和價值無限。