深圳擬明年底全市道路開放予智能網聯汽車

【有線新聞】近年無人車技術發展迅速，深圳近日公布推進智能網聯汽車高質量發展實施方案，預計明年底全市道路都會開放予智能網聯汽車。

近日印發的《深圳市推進智能網聯汽車高質量發展實施方案》，加速智能網聯汽車發展。智能網聯汽車是指車聯網與智能車結合，搭載車載傳感器、控制器以及執行器等裝置，並融合通信與網絡技術，實時共享行車信息，最終替代人來操作的新一代自動駕駛汽車。

《方案》指深圳市政府將會建立統一政府監管平台，並且量化了三年的具體目標，計劃今年底全市會開放300公里道路，示範車輛超過300部，明年底全市將會開放全市城市道路，並且實現「雙百示範」工程，即是100輛以上自動駕駛的士以及100輛智能網聯公交車。到2025年底，將會形成智能網聯汽車公共服務平台，實現「一城千輛」。資金方面將會運用市、區級財政以及各類專項資金，又會引導社會資本參與投資與運營。

深圳目前已經開放超過201公里測試示範道路，其中在南山、福田、坪山等各區已經在推動智能網聯汽車應用，向市民開通自動駕駛出租車出行服務。媽灣智慧港亦有38輛貨櫃車進駐，實現自動駕駛規模化應用。