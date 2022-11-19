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2022年11月19日
中國在線
新聞資訊
大熊貓「團團」睡夢中離世 終年18歲
【有線新聞】大陸在14年前送給台灣的大熊貓「團團」下午在睡夢中離世，終年18歲。
台北市立動物園周六稱，大熊貓「團團」凌晨時多次癲癇發作，予以藥物治療後仍出現症狀；早上蘇醒後一直趴著休息，身體非常虛弱，無法進食。園方檢查後，估計病況不可逆轉，決定放棄治療。下午1點48分，團團心跳停止，在睡夢中離世。
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