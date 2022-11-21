內地增逾2.6萬宗個案　廣州白雲區收緊防疫措施五天

【有線新聞】內地疫情再擴大，周日新增26800多宗本地個案，其中廣東再多逾9000宗，白雲區收緊防疫措施，市民基本上不得出門；北京疫情亦升溫，新增900多宗，並出現兩宗死亡個案。

北京單日新增962宗本地個案，其中266宗在社區發現。兩名死者分別是88歲及91歲長者，來自大興區及朝陽區，都是長期病患者。

疫情重災區廣東，再多9085宗，廣州佔了超過8700宗。白雲區周一起至周五收緊防疫措施，市民原則上足不出門，小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，區內地鐵、公共交通工具暫停服務，幼稚園、中小學暫停面授課堂；而天河區亦要暫停堂食，所有娛樂場所關閉。

內地周日新增26824宗本地個案。除了廣東及北京，重慶再多超過6100宗，主要集中在渝北區；至於甘肅及河南各有超過1100宗，內蒙古、新疆、四川及河北分別再多700宗以上個案。

內地官媒《人民日報》發布題為《不動搖，不走樣》文章，提到要落實20條優化措施，不動搖，不走樣，採取更堅決及果斷措施，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。今次是自本月12日起，第8次發布關於疫情的評論文章，之前的文章分別強調人民至上、生命至上，落實外防輸入、內防反彈的總策略等，又重申堅定不移貫徹「動態清零」總方針。