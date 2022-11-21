北京朝陽區「禁堂食」 世界盃開鑼酒吧暫停營業

【有線新聞】卡塔爾世界盃決賽周開鑼，但因為遇上疫情，北京有酒吧要暫停營業，無法分享這些國際盛事帶來的營利。

隨著北京疫情擴散，朝陽區不少商場要求顧客，要持有24小時核酸檢測陰性證明才可以進入。加上餐廳暫停堂食、只提供外賣，令整個商場都顯得冷清。

除了禁堂食，北京市政府連日呼籲民眾盡量做到不聚餐、不聚會。但適逢世界盃開鑼，對想找回多點生意的酒吧來說情況不太樂觀。

因為疫情，魏鵬位於海淀區的酒吧幾乎每次都要迫令關閉，因此他為生意和自己做定準備 ，除了為世界盃來臨入定貨，另一個準備就是隨時封控關門停業。

餐吧負責人魏鵬說：「具體還得看疫情是甚麼情況，因為疫情現在誰也說不好，因為北京現在愈來愈嚴重。具體海淀包括這個商區會不會有封控管控，我們也不確定，我們只能提前準備。」

他又說即使要再停業也沒辦法，「正常我們現在庫存剛預過30多萬(酒水)吧。單獨的肉的話，就得(較平時增加)小於30萬，然後酒水這邊兒的話也有將近20萬元」，「我們在北京疫情三年了，馬上就四年了。都習以為常、很正常，就是能開就開，開不了國家政策我們誰也沒辦法，就只能說在家歇著就歇著。開不了門了，就該休息休息，沒辦法。」

就在我們訪問後不久，魏鵬的酒吧就接獲通知，因防控關係連同附近的酒吧都要暫停營業。