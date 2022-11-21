疫情下兩地往返困難　有移居廣州長者指無法領取生活津貼

【有線新聞】近年有愈來愈多港人到內地養老，現時約有兩萬名定居廣東的長者，可領取生果金或長者生活津貼。不過目前往返兩地困難，令到一些沒辦理跨境提款長者無法提取津貼。

社會福利署2013年推出「廣東計劃」，讓移居到廣東的港人長者都可領取「生果金」或長者生活津貼。在廣州，83歲獨居的梁伯就是其中之一，以往都會不時往返香港和廣州，但疫情下一直未等到通關。加上無開通跨境提款，超過四年時間累計7萬多元津貼都無法取出。有照顧他的人說，曾求助社署在廣州的代理機構，但只是收過委託代理的信件，再無實質幫助。

梁伯契女：「打比方如果寄來一份表，你交給老人家，要不就是簽名代理。既然沒有簽代理，你是否需要家訪，這份表應該怎麼填寫才可以幫你申請到」，「電話沒有、家訪沒有，我寄給你了這就是所謂負責任？」

社署回覆我們查詢指，從2021年4月起合計撥款548萬委任新家園協會，作為在廣東的代理機構。每年要覆檢所有個案包括家訪，為期三年。新家園回應指，他們亦是受制於疫情，無法抽樣上門家訪。

新家園職員劉靜瑤指：「他們(長者)致電給我們後，其實我們已經立刻跟進，大概時間是3到6個月。因為長者提供資料的時間我們不能確定，他何時寄回給我們都不是我們控制」，「因為疫情影響，我們其實一直

由去年4月1日開始 至今年9月底，暫時不需要進行家訪，至10月初開始才恢復進行。」

不過我們再問過梁伯，直到上周五都無人上門家訪，亦沒有收到任何聯絡他的電話。

疫情爆發以來，「廣東計劃」收到近5千宗申請，累計合共約有兩萬名定居廣東的長者，每月可獲發津貼，計劃在2018年亦擴展至福建。今年7月有議員關注會否把計劃的安排延伸至廣東、福建以外的其他省份，勞福局就稱暫時不會考慮。