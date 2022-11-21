跨越10國騎單車踩2000公里　北京男赴卡塔爾撐美斯

【有線新聞】一名中國球迷為了支持的球隊及偶像，花了約三個月的時間，跨度10個國家，又踩了2000公里單車的途程，前往今屆世界盃主辦國卡塔爾。

「卡塔爾！我來了！」24歲的Sherk不是單車選手，但他同好多人一樣都有一個足球夢，亦是阿根廷球星美斯的忠實擁躉，所以他約三個月前開始就走上了世界盃之旅，「我是8月底從北京出發，最後選擇了走中亞這條線路。」

由於要跨越哈薩克、吉爾吉斯，還有阿塞拜疆等國家，期間他搭過火車，又坐過飛機，不過最主要的交通工具，還是一部單車，「從(阿塞拜塞首都)巴庫，我就開始找自行車，主要騎行在伊朗，穿越伊朗，一直從伊朗最西部騎到了波斯灣沿岸，坐船到了阿聯酋，我計劃就應該是10國，(騎行)差不多有2000公里吧。」

不過行程往往因為，不同原因或變數而要重新整合，這亦是旅程最難之處。

「去吧！阿根廷！」旅程之中，他更遇到不少志同道合的人，對於今屆世界盃，他有這樣的心願：「如果最後阿根廷奪冠的話，我想去阿根廷參加他們的冠軍巡遊。」他支持的阿根廷，分組賽首戰是星期二對沙特阿拉伯，同組對手還有波蘭和墨西哥。