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2022年11月21日
中國在線
新聞資訊
神舟十五號飛船將於近日升空
【有線新聞】神舟十五號飛船將於近日升空，神舟十五號飛船和長征二號F遙十五運載火箭組合體已轉運至酒泉衛星發射中心發射區，之後將按計劃，開展發射前各項功能檢查和測試的工作，並將擇日發射升空。神十五將載乘三名航天員將與太空站的神十四航天員會合，屆時會有六名航天員共同在軌駐留。
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