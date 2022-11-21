人行及銀保監指要全面落實房地產長效機制

【有線新聞】人行及銀保監會指，要全面落實房地產長效機制，保持房地產融資平穩有序發展。

人行及銀保監會稱，內地樓市要因城施策，實施好差別化的住房信貸政策。支持剛性和改善型的住房需求，又要穩定房地產企業開發貸款及建築企業貸款投放。

同時加快推動保交樓工作，維護消費者的合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。