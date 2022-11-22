內地周一增近2.8萬宗本地個案　廣東再多逾9000宗

【有線新聞】內地新增近2.8萬宗新型肺炎本地個案。北京有逾1400宗，《球球時報》前總編輯胡錫進因封控而不能出門，他說不用像以往要集中隔離，反映落實優化防控二十條後，更能做到精準防疫，有效運用資源。

「老胡也封在家裏了，樓裏出了陽性，足不出戶，核酸等上門，過去這種情況，很可能被轉運集中隔離，但現在都改居家了，二十條之後鞏固了這種做法，這很好。」《環球時報》前總編輯胡錫進說。

北京周一新增1438宗本地個案，居住在當地的《環球時報》前總編輯胡錫進，因封控要居家隔離五日，他認為有此改變，是因為集中隔離的資源不足夠，又說如今疫情爆發，需要構建新辦法、新防線，就算失去外城，都要守住內城，阻止出現大量重症或死亡。他指出，今冬難做到感染清零，但要力爭重症清零，瞄準加強防護脆弱群體。

內地疫情持續，除了北京，廣東單日再新增超過9000宗，9成半在廣州發現，仍然主要集中在海珠區，白雲區亦繼續實施封控，多間超巿食品等被搶購一空，當局強調物資供應充足；佛山亦有近200宗，深圳、湛江及肇慶各有30宗以上。

至於另一爆發點重慶新增6330多宗，江北、九龍坡及渝北，三個區合共佔了一半；四川亦錄得逾千宗，另外山東、新疆及甘肅等地都有近1000宗個案。