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2022年11月22日
中國在線
新聞資訊
福建漁船被指越界捕撈 14人連船遭台方扣押
【有線新聞】福建一艘漁船被指越界捕撈，船上14人連同漁船被台灣方面扣押。
「船停下來，船停下來，船停下來！」台中海巡隊巡防艇周日在台中港以西40海浬位置，追截懷疑越界捕撈的福建漁船。期間漁船多次加速逃走，又與海巡艇發生過幾次碰撞。
雙方經過一番追逐後，巡防艇最終將漁船截停，海巡人員登船制服漁船上所有人。第三海巡隊副隊長周明江表示：「該船是11月19日下午，從福建省祥芝港出港，陸船非法越界捕魚的事實明確。」
海巡隊最終在漁船上制服14人，又將檢獲約3噸漁獲，根據當地法例拋落大海，之後連人帶船押返台中港隔離調查。
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