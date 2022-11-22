學生疫下製「紙寵物」自娛　風氣蔓延全國多間院校

【有線新聞】在疫情下，內地不少學校都實施封閉式管理。有學生因為無法離開校園，興起以「紙寵物」來消磨時間，而這種風氣更蔓延至全國多間院校。

「這是狗嗎？紙盒吧，它有尾巴、有頭，好搞笑，他們還在遛狗。」今年內地多處疫情擴散，不少學校實行閉環式管理，而這群大學生為消磨時間，就利用了快遞包裝紙皮做手工。現時一人一隻狗狗已不足為奇，不少學生更將傑作上載至社交平台，無論在宿舍、操場上都可見到如像蝸牛、螃蟹各類小動物，甚至連蟑螂都有。

南京師範大學學生柳同學說：「大部分同學應該都是跟風吧。紙狗本身並沒有甚麼特殊意義，但是這個時候給我們這樣一個新的寄託，可以分散一些我們的注意力，讓我們的生活變得稍微有趣一點。」

不過有分析認為，所謂的養寵物來排解寂寞，是逃避社交的表現，並不值得推廣。中國農業大學心理素質教育中心主任施鋼說：「多多少少還是有一些畏難情緒，就是我逃避了跟人的交往和接觸，但隨著時間的推移，大家慢慢對這個事情的理性認知，我覺得它會慢慢地被其他東西所替代。」

而這種苦中作樂的想法，可說是千奇百態。有人自己將床鋪變成時裝秀，亦有學生不滿校方的嚴格管控，通過集體繞圈爬行來宣洩，引起學校關注。