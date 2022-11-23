連續兩日新症破千、全市16區有個案　北京：防控處於最關鍵吃緊時刻

【有線新聞】內地周二新增近2.9萬宗新型肺炎本地個案，其中北京錄得近1500宗，連續兩日單日新增感染破千，全市16個區均有個案。防疫部門形容市內防控工作，處於最關鍵最吃緊時刻。

北京周二再多1486宗本地病例，當中388宗是確診，1098宗是無症狀感染。全市16個區都錄得個案，當中以朝陽區最多。當地民眾周四起進入公共場所或乘坐公共交通工具，都要查驗48小時內核酸陰性證明。另外為應付新增個案，當地新國展輕症方艙醫院已正式投用。防疫部門稱當前市內疫情，新增病例持續高位增長，社區病例亦持續上升，形容首都防控工作正處於最關鍵最吃緊的時刻。

內地周二新增近2.9萬宗本地個案。廣東佔最多，有8811宗，絕大部分都集中在廣州，海珠區繼續是重災區。番禺區中小學與幼稚園有序恢復面授課堂。市防疫部門稱，此輪大部分區域前期本土聚集性疫情傳播鏈已基本阻斷。

另外重慶有近7000宗。河南851宗，大部分來自鄭州。「外來人員進入格殺勿論，外來人員進入就地正法。」這條網傳片段來自鄭州金水區的一個小區，廣播內容惹來不少網民批評。小區負責人表示，相關行為是物管方自發，估計是外來人員進入小區做核酸引發業主不滿所致，已經糾正相關人員的言行。

至於四川、甘肅、新疆和河北均有超過900宗。