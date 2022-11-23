天宮課堂「三軸物體」旋轉疑問　航天員陳冬親揭盅

【有線新聞】航天員陳冬在對上一次在天宮課堂授課時，曾出了一個有關微重力環境下如何轉動的課題，但一直無揭盅。中國載人航天工程辦公室，近日發布的短片解釋了這個物理現象。

「同學們，你們是不是已經迫不及待想要看這個小彩蛋呢？」中國載人航天工程辦公室近日發布短片中，航天員陳冬再次展示「三軸物體」在微重力環境下如何轉動。

航天員陳冬說：「我在這三個軸分別用不同的顏色表示，藍色、紅色和白色，(顏色)代表哪個軸在變，它在轉的時候會在短時間內，繞不同的軸進行旋轉、會有變換。」

「三軸物體」之所以有這種特別的轉動方式，是由於物體繞著慣量最大和慣量最小的第一和第三主軸，旋轉時是穩定的，但繞着第二主軸旋轉時，就會變得不穩定。這個現象是蘇聯太空人賈尼別科夫1985年在太空中發現，所以又叫做「賈尼別科夫定理」。

另一方面，正在中國太空站駐留的陳冬近日亦創下一項紀錄，成為中國首位在軌時間突破200天的航天員。他在2016年隨神舟十一號升空，與戰友景海鵬在軌工作33天；今年6月，他以指令長的身份，聯同劉洋及蔡旭哲搭乘神舟十四號再次升空，至今在軌170多天，更已完成三次出艙任務。

另外，神舟十五載人飛船與長征二號F遙十五運載火箭組合體，預期在下星期初會擇機升空，並會進行首次在軌輪換，屆時六名航天員會一同在軌駐留。