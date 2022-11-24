北京加大管控籲市民不外出　導致外賣「爆單」兼缺人送貨

【有線新聞】北京多區連日來禁堂食導致外賣需求大增，加上外賣員人手不足，不少人下了單都沒有人送，甚至顧客需要自行拿取外賣。

北京朝陽區連日禁堂食，當局又呼籲民眾盡量留在家中，不少人只能叫外賣，但買東西需要上門送貨，一時間外賣員都變得很搶手。 有不少北京市民稱，現時等候外賣員接單相當費時，其中劉先生指，有些時候等上1個小時：「 我這個就沒有外賣接單，我是自己拿的。(本台記者：等了多久？ )我等了1小時沒有人接單，我就自己買，自己來拿。」劉女士：「像以前我們買盒馬(超市)，它就是比如半小時之後能送到，然後現在它預約到第二天，然後昨天又延遲兩個小時，那如果實在焦急，只能自己去買了。」

本台記者曾嘗試用手機在網上超巿買東西，不是寫著「配運力不足」，就是顯示約滿、無人送貨。期間又試過叫外賣，顯示預計的配送時間要40分鐘至1小時。雖然疫情令訂單大增，但亦有外賣員因為封控開不了工，甚至有家歸不得，有外賣員表示只能隨遇而安：「我現在也有好幾個(兄弟)，他們就是封控了小區，他們進不去沒地方住，然後就找朋友或者說酒店。」「現在不像之前，以前都很擔心，現在都是沒有。(記者：為甚麼？)因為現在他們都是按單元嘛！就如果說封控那種。(記者 ：那自己上門送外賣的時候，會擔心都要被彈窗嗎？)當然擔心(記者：那怎麼辦？)那不也得幹嘛！」據報指多個電商平台已從其他低風險城市，協調百名以上外賣員到北京支援緩解人手不足的壓力。