內地興起市集擺攤　北京攤主盼當局精準防控、政策放寬利好經營

【有線新聞】國內興起擺攤市集。在北京，有舉辦方指，當疫情嚴重時就首當其衝要關閉，有攤主希望政府可以精準防控，盡量讓他們擺攤。

80後的劉涵本身從事金融業，今年3月開始兼職擺攤。攤主劉涵表示：「就是這幾年疫情，可能大家出去玩兒，或者是有一些娛樂活動就暫停了，所以但是我又不想在家周末憋著，然後所以就想嘗試一些新鮮的東西。」

在這個周末市集，場地安排、防疫到同其他攤主聯絡，都由他和朋友一手包辦，但前一日差點搞不成。劉涵續說：「其實對於開辦集市來說，其實最難的就是疫情，因為(有)疫情的話，就是無條件就要終止。比如說集市附近，有一例確診了，或者說它有封控的話，那它要求周圍的一些商業，可能離得近一些的，可能就不能開放了。」

他指舉辦這些活動需時，同時要兼顧政府的防疫政策；但若然市集經常間斷停業，可能會令一眾攤主熱情減退，甚至退場。

而國務院日前宣布要精準防控，切實保障群眾過正常生活及停止各種形式防控一刀切政策。有攤主就指，會配合政府防疫，但希望政策盡可能放寬。攤主劉女士說：「因為疫情擺不了之後，因為好多貨中也都在手裏，也都在庫房，然後賣不出去。因為大家疫情也不太好，肯定是想多賺一點錢嘛。」攤主傅先生則說：「畢竟疫情很嚴重，也是持續了三年的時間，大家也不希望最後這場疫情攻堅戰最後失敗嘛。所以我們也是就是國家那邊怎麼要求，我們會怎麼配合的。」

這裏的攤主每天要付約150至200元的進場費，如果是因為疫情未能開攤，主辦方會按照日數順延，直到最後真的舉辦不到市集才會退款。