台灣明日舉行九合一選舉 候選人盡最後努力拉票

【有線新聞】台灣明日舉行的九合一選舉，各候選人盡最後努力拉票，而藍綠陣營的政治版圖會有甚麼轉變亦備受關注。

投票前夕，焦點戰場台北市長三名主要候選人，國民黨蔣萬安、無黨籍的黃珊珊和民進黨的陳時中把握最後機會爭取支持。

這次選舉會為台灣政治版圖帶來甚麼變化備受關注，當地2014年之前，直轄市和非直轄市的縣市長選舉，不是在同一年舉行。2001至2002年的選舉是在陳水扁時期，當時藍綠陣營差不多形成均勢。到陳水扁第二任期，2005至2006年的選舉結果顯示藍營佔優，而06年發生了百萬人反貪的倒扁運動。

2008年馬英九上任，09至10年的結果維持藍大於綠的狀態。2014年起直轄市和非直轄市的選舉同年舉行，當年是馬英九第二個任期，發生了太陽花學運，選舉結果顯示綠大於藍。2016年蔡英文上任，但18年的選舉未能保住氣勢，藍營大獲全勝，就連綠營傳統票倉的高雄，市長選舉都由國民黨的韓國瑜大勝民進黨的陳其邁，蔡英文辭去民進黨主席，為選舉結果負責，但無阻她兩年後大選連任。

今年的九合一選舉正值兩岸關係緊張，大陸國台辦早前回應綠營以「抗中保台」拉票時稱，愈來愈多台灣民眾認識到「抗中」不但不能「保台」，反而會「害台」，只會把台灣進一步推向萬劫不復的深淵。陸委會稱，台灣每次選舉是民主的質素得到深化和提升，又稱北京當局的挑釁才是區域不穩的根源。