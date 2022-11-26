內地增近3.5萬宗本地病例　廣州海珠區強化西部非管控區防控措施

【有線新聞】內地疫情進一步擴大，周五新增近3.5萬宗新型肺炎本地個案。

廣東佔最多，有8396宗，大部分都在廣州，海珠區繼續是重災區。該區周六起強化西部非管控區社區防控措施，除了做核酸檢測和緊急就醫，市民非必要不外出，每天每戶只限1人按時段就近購買生活物資。區內地鐵和公共交通服務暫停，大部分場所停業。

至於重慶有7721宗，北京再多2595宗，河北、四川、山西及青海都有過千宗病例。