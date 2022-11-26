前男子國足主教練李鐵正接受監察調查

【有線新聞】湖北省紀委周六通報，前國家男子足球隊主教練李鐵正接受監察調查。

通報稱李鐵因涉嫌嚴重違法，目前正接受中紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查，但未有具體說明李鐵涉及違法行為的詳情。

早在今個月初，已有多間內地傳媒引述足球業內人士指，李鐵在遼寧大連參與由中國足協所組織的教練培訓班期間，被紀檢人員帶走調查。