「長江口二號」順利入船塢　專家推測古船因颱風沉沒

【有線新聞】日前成功打撈上水的清朝百年古船「長江口二號」，已順利拖到上海船塢，將會進入考古發掘等新階段；另外，研究人員估計，古船當年可能受到颱風災害而沉沒。

相隔150多年後，「長江口二號」終於重見天日，之後由打撈工程船「奮力號」順利拖入上海船廠舊址1號船塢。載著古船的弧形樑沉箱，按計劃安置在既定位置，整個打撈工作圓滿結束，將會進入古船考古發掘、文物整體保護等階段，古船之後會安置在規劃興建的博物館。

上海市文物保護研究中心副主任翟楊 表示：「它(博物館)是考古、保護、展示，甚至包括修復，它是三位一體的這麼一個博物館，整個的考古的過程都會向公眾來展示，怎麼樣從現在的狀態，到未來的修復好的狀態。」

古船蘊藏了甚麼秘密，仍有待進一步發掘，不過它是怎樣沉沒，似乎已經有些眉目了。研究人員早在2017年展開對沉船位置的地層分析，最近公布部分成果，華東師範大學教授王張華說：「這個沉船事件沉積的下面的地層，它是非常均勻的，很細顆粒的泥質沉積物，那麼我們得出一個結論，就是說沉船發生的時候，就是在北港還沒有貫通的時候。」

研究說明古船很可能是從南港航道入海，由於船的設計是專門在淺灘區航行，所以基本上排除擱淺的可能，又根據沉船位置的砂質沉積，推測古船沉沒可能與颱風有關。