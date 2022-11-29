神舟十五運載火箭完成燃料加注 將面對史上最低溫的載人發射任務

【有線新聞】搭載神舟十五號載人飛船的火箭，目前火箭已完成燃料加注正調控發射塔內溫度，應對可能是中國航天史上最低溫的載人發射任務。

神舟十五號載人飛船星期二下午四點後進入最後七小時準備階段，目前火箭已加注完畢，接下來將會持續監測、調控，火箭推進劑和塔架的溫度。據報甘肅酒泉的夜間溫度

將降至零下20度以下，預計會創下中國載人發射任務的史上最低溫紀錄。內地傳媒報道，由於發射環境太熱或太凍都會影響火箭成千上萬的零件運作，載人飛船系統電總體主任設計師刁偉鶴指，工作人員要為火箭禦寒做好準備：「這次我們增加了整流罩內送風，飛船自己會有一些控溫的措施，確保飛船工作在攝氏18度左右，飛船目前的狀態非常好，在發射前我們還要進行飛船的自檢，航天員進艙前我們還進行天地大回路的測試，保證我們發射任務圓滿成功。」

據控制系統設計師周濤解釋，今次發射的長征二號F遙十五運載火箭，比起發射神舟十四的火箭共有45項技術狀態變化，包括自主修正起飛時間上的偏差：「控制系統設計師 周濤，這一次也應用了起飛時間的修正技術，進一步拓展空間站交會對接發射窗口，即便我們火箭升空晚了一點，通過這項自主修正技術，也可以讓我們的火箭，趕上空間站的步伐。」飛船進入太空將會對接天和核心艙前向端口，形成「三大艙段」、「三艘飛船」的組合體，是中國太空站目前最大的構型，總質量近百噸。在對接完成後，兩組航天員乘組將首度在太空會師，完成在軌交接及駐守。