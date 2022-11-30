廣州首輪大型返鄉安排展開　大批民眾滯留南站等候離穗

【有線新聞】內地周二新增超過3.7萬宗新型肺炎本地個案。廣州繼續是重災區，市內11個區暫停堂食。當地開展首輪返鄉安排，但廣州南站仍有大批民眾須在站外滯留，等候離開。

疫情重災區的廣州海珠區早前表示，鑑於近萬人有回鄉的意願，已迅速制定方案協助外省勞工回家。在海珠區康鷺片區，當局周一展開首輪大規模返鄉安排，近30輛大巴在閉環轉運區內，送近1300人到廣州南站回鄉。廣州外省勞工周先生表示：「聯繫了(家人)，家裏人也還是很激動的，畢竟在外面還是有一點擔心嘛。」

不過有人歡喜有人愁。近日廣州南站無論站內站外，都聚集大批排隊準備坐高鐵返鄉的民眾，但由於當中不少人都買不到票或不符合目的地的防疫政策要求，被迫滯留在南站附近。雖然寒流南下，但為盡快離開，這些人也寧願睡在站外等候。鐵路部門就呼籲，不符合出行條件的旅客勿前往廣州南站聚集。

另一方面，網傳海珠區後滘有民眾不滿過度封控，向警察扔玻璃樽，場面混亂。大批穿著防護衣物的警察，手持盾牌到場戒備，又施放催淚彈驅散在場民眾，有人被帶走。

內地周二新增超過3.7萬宗新型肺炎本地個案。廣東佔最多，有8754宗，當中近7700宗來自廣州，海珠區繼續是重災區，全市11個區先後發通告暫停堂食。

另外重慶有7800多宗個案，北京亦有超過4500宗，山西、四川和新疆都有過千宗個案。