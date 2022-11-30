神十五順利升空　完成太空站建造階段最後載人飛行任務

【有線新聞】神舟十五號順利對接天和核心艙，中國太空站形成了三艙三船的組合體。而這次升空也完成了太空站建造階段的最後一次載人飛行任務。

中國載人航天工程由1992年開始，訂立三步走的目標。發展至今三十年，這次神十五升空，也完成了太空站建造階段的最後一次載人飛行任務。

期間中國航天工程技術也不斷提升。2011年神舟八號首次實現載人飛船空間交會對接技術，當時用了大約44小時。隨著技術不斷成熟，這次神舟十五對接只是花了約6.5小時。

早前天舟五號貨運飛船更只是花了約2小時便完成對接，創下世界最快紀錄。載人飛船對接機構主任設計師姚建表示：「在控制這方面，我們可以把原先的多次變軌，然後進行優化。減少變軌的次數和縮短變軌之間的時間間隔，來實現我們這個快速的交會對接。」

未來十年中國太空站將進入應用與發展階段，三大艙段將會肩負不同任務。天和核心艙是負責控制和管理的主要艙段，能夠展開交會對接及轉位等工作。問天實驗艙就主要負責生命科學研究，搭載了多個科學實驗櫃。而夢天實驗艙則專門讓航天員進行實驗，亦是三個艙段中載荷能力最強。

按計劃之後每年會有兩次載人飛行任務，輪換太空站上的航天員。