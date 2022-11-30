C919客機獲民航局頒生產許可　意味中國具備大量生產大型客機能力

【有線新聞】國產大型客機C919獲民航局頒發生產許可，象徵中國已具備大量生產大型客機的能力。

目前負責生產的中國商飛已收到超過1100架C919旳訂單，據內地傳媒報道，至今已有15名機師，包括飛行教員取得駕駛C919的資格，標誌C919即將可交付運行，預計首架客機十二月交付東航，最快明年上半年投入服務。