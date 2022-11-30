內地民眾上街抗封控　學者：非顏色革命　中央政法委曾強調打擊滲透破壞活動

【有線新聞】中央政法委日前召開會議，調強要堅決打擊敵對勢力在中國的滲透破壞活動，另外對於近期內地多個城市出現民眾上街的抗議，有學者相信事件只是民眾對疫情防控政策有意見，並非出現顏色革命。

新華社報道中央政法委書記陳文清，日前召開會議強調要堅決維護國家安全和社會穩定，要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決民眾實際困難，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動和擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。會議所提出的要點，令外界關注是否針對連日來多個城巿民眾上街悼念新疆大火導致十死的事件，內地學者人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅相信，民眾上街表達訴求，只是表達對防疫政策的不滿：「這些年輕人的這種抗疫啊！他不是反對中國共產黨領導，並不是反對我們的疫情防控政策本身，他只是說這個疫情防控政策有可能啊！是不是一刀切了？是不是這個層層加碼了？是不是應該更加靈活？是不是應該更加人性化？是不是應該做的更好一些？我覺得出發點啊！還是想把這個事情做好給他們一些希望。」

他批評西方媒體經常誇大事實、斷章取義，將近期抗議聯想到中國爆發顏色革命，強調中國正摸索如何優化疫情防控政策，如果西方有好的建議可以傳授，而不是簡單誤判。