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2022年11月30日
中國在線
新聞資訊
江澤民逝世︱習近平對江澤民逝世表示沉痛悼念
【有線新聞】中共總書記、國家主席習近平在北京接見到訪的老撾人民革命黨中央總書記通倫，他在會面時談及江澤民離世。
習近平指江澤民是中國黨、軍及各族人民公認，享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家及外交家，亦是三個代表重要思想的主要創立者，對他的逝世表示沉痛悼念。
習近平表示，將化悲痛為力量，按照中共二十大的部署，為全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。
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江澤民逝世 享年96歲
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