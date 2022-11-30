內地新增過3.7萬宗新型肺炎本地個案 廣州多區解封

【有線新聞】內地新增超過3.7萬宗新型肺炎本地個案，廣州繼續是重災區，不過當地多區周三起陸續解除低風險區的臨時管控措施，有民眾表示歡迎。

解封了，解封了有海珠區市民得悉解封，表現興奮。廣州市民司徒先生：「家中自己做飯做了20多天，比較辛苦 ，已經不知道要煮甚麼。(解封後)可以見見朋友

和狗狗玩玩都挺開心。」王小姐：「今天早上剛申請出來，看醫生、去醫院，現在剛剛回來後就解封，真的好開心。我們封了很久，差不多有一個月，小區也不能出，真的好慘。」姚先生：「想和朋友開心慶祝，在合理的範圍內有小小的慶祝。」

廣州市周三宣布調整管控措施，符合相關條件的密切接觸者可選擇居家隔離，而除了高風險地區外，廣州天河、海珠、番禺等多區都即時解除臨時管控措施。另外海珠區早前表示，鑑於近萬人有回鄉的意願，已迅速制定方案，協助外省勞工回家。在海珠區康鷺區，當局周一展開首輪大規模回鄉安排，近30輛大巴在閉環轉運區內接送近1300人到廣州南站回鄉。

不過有人歡喜有人愁，近日廣州南站無論站內站外，都聚集大批排隊準備坐高鐵回鄉的民眾，但由於當中不少人都買不到票，或不符合目的地的防疫政策要求，被迫滯留在南站附近。雖然寒流南下但為盡快離開，這些人也寧願睡在站外等候。鐵路部門就呼籲，不符合出行條件的旅客勿前往廣州南站聚集

內地周二新增逾3.7萬宗新型肺炎本地個案，廣東佔最多，有8754宗。近7700宗來自廣州，海珠區繼續是重災區。另外重慶有7800多宗個案，北京亦有超過4500宗。