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江澤民逝世 天安門廣場升旗禮下半旗誌哀
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2022年12月01日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】前國家主席江澤民逝世。在北京天安門廣場，早上在升旗禮下半旗誌哀。
升旗禮儀式在早上7時10分舉行，解放軍儀仗隊和軍樂團奏國歌，升旗手徐徐將國旗升起，到頂端後再下半旗。不少北京市民，天還未光來到觀看升旗禮。
江澤民治喪委員會發出公告，追悼大會舉行日之前，北京天安門、新華門、人民大會堂、中國駐外使領館等機構，都會下半旗誌哀；期間港澳的中聯辦、中國駐外使領館將會設靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。
另外，按照中方慣例，不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表赴華參加悼念活動。
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