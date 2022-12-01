廣州海珠區有序恢復日常　上班族：想繼續居家辦公

【有線新聞】廣州單日仍有近7000宗本地個案，重災區的海珠區不少地方突然解封，區內公共交通周四大致回復正常，市民如常上班。

雖然疫情持續，但廣州多區包括重災區海珠區都陸續解封，馬路重新繁忙起來、人來人往，店舖以及餐廳食肆陸續開門，市民生活逐步回復正常。

早上上班時間的交通大致暢順，巴士恢復行駛，乘搭地鐵就要掃碼，共享單車都可以恢復使用，上班的市民對解封心情各異。

市民陳小姐說：「第一時間要返公司，先到公司看看，沒有開工就沒有工資，很久沒有過來這邊，這裏封了差不多一個月了吧。」另有市民說：「其實我想繼續居家(辦公)，其實感覺疫情還未控制好，心理多少都有些反抗。」

有市民就覺得解封來得太突然，但覺得防疫措施放寬，對日常生活會方便一些。市民吳女士表示：「突然間沒有核酸檢測，我們去醫院又要24小時(核酸檢測)，不過今天不用，讓我們進入(醫院)。我就覺得突然(解封)好倉促，不過沒甚麼問題，肯定是有計劃的。」

至於低風險區會恢復堂食，劇院、酒吧及健身房等密閉半密閉場所亦有序開放。市內主要幹道及公共交通工具，有序恢復運作，早前用於封區的水馬清拆了但來不及清理，堆積在馬路邊。