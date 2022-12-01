河北石家莊檢測機構領導教唆員工造假　偷拍者傳被打至頭破血流

【有線新聞】內地多個省市近日屢傳有核酸檢測機構造假。河北石家莊有核酸檢測機構員工聲稱，偷拍到公司領導在會上教唆員工，如何將陽性結果改為陰性；更指成功介紹他人進方艙，可獲3500元獎勵。當地警方已介入調查。

「告訴大家，不要說(出去)啊。如果說抗原有問題的直接找我來，我不在，直接找助理。他們會告訴你怎麼做，讓你們的核酸就成了陰性了，然後他們會弄啊。陽了不可怕，現在就是個感冒，明白了嗎?」片中這個男人之所以這麼明目張膽，在內部會議中聲稱改動檢測結果，因為他是石家莊當地一間大型核酸檢測機構的領導。

他囑咐在場員工要避過包括小區和社區檢測站等，不要在那兒做核酸檢測，改到自家公司內做；即使員工出現頭痛和發熱等病徵，只需提前通知他或助理，不必如實向政府報告。

不單如此，這位領導隨後更爆出驚人內幕：「他們現在都造假，你明白了嗎?方艙醫院介紹一個人進去，獎勵三千五(人民幣)。方艙醫院好多，又建立了好多方艙醫院，然後這方艙醫院都沒有住滿，就想著讓大家都進去。」

片段在網絡廣傳並引發熱議。有被指是偷拍此片的女員工，被打至頭破血流；但其後她接受內媒訪問時，否認是因影片外洩被打。當地警方回應指，目前已介入調查。

內地近日屢傳有第三方檢測機構涉嫌在核酸結果上造假。有內媒引述統計數據，今年涉及核酸造假而被查處的機構多達11間，遍布北京、上海等主要省市。多間實驗室遭到行政處罰，有機構被吊銷營業執照。