勞榮枝涉七宗謀殺案判死刑　南昌市高院二審駁回上訴

【有線新聞】內地一名女子涉嫌參與多宗謀殺案潛逃多年後落網，去年被裁定罪成判處死刑，她不服上訴，最終二審被駁回並維持原判。

去年一審時，一審審判長表示：「剛才宣讀的判決，你是否聽清楚了？」被告勞榮枝說：「我聽清楚了，但是我不服，我不服，(你是否上訴？)我要上訴。」

去年9月一審判處死刑，勞榮枝當庭就表示要上訴；一年之後，勞榮枝再次來到法庭，但二審結果都是一樣，不同是她再無上訴的機會。

故意殺人、綁架等多項重罪罪成的勞榮枝，被指在1996至1999年間與男友法子英，輾轉在南昌、溫州、合肥等地，以色誘、綁架勒索，最終導致7人死亡，當中最小的被害人年僅3歲。

在男友法子英1999年落網後，她繼續以「雪莉」等多個化名，潛逃20多年，直至2019年被捕。不過她堅稱自己是受到男友精神控制和要脅，絕非同黨。勞榮枝在一審時說．「我跟法子英在一起，他對我的長期的這種控制，還有利用，我不知道為甚麼會走上這條路，我不知道為甚麼會捲到這個事情當中，我是受害者。」

不過法院一審判決時，指多宗案件都顯示，兩人有明確分工，勞榮枝積極物色、誘騙、捆綁被害人等，因此認定為主犯，以故意殺人、搶劫、綁架等罪行，一審判處死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

到周二南昌市高級人民法院作出二審判決，駁回勞榮枝的上訴，維持原判。勞榮枝的家人強調會繼續申訴，他的二哥勞聲橋說：「我肯定是要申訴，肯定，我不服，勞榮枝都不服，我憑甚麼服。我作為她哥哥我憑甚麼服，肯定要請律師，肯定我跟勞榮枝商量，我要見我妹妹。」

有到庭旁聽的被害人家屬，就指勞榮枝的辯解蒼白無力，認同法院的裁決。