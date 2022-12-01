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台灣近1.6萬宗本地新症 口罩令鬆綁首日、不少民眾仍佩戴
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2022年12月01日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】台灣周四新增近1.6萬宗新型肺炎本地個案，再多53人病死。
台灣口罩令即日起正式鬆綁，民眾在大部分戶外地方都可以免戴口罩。不過在台北，仍有不少人選擇佩戴。
不過民眾若乘搭台鐵、高鐵等公共交通工具，除了進食時可短暫取下，在車廂、月台等車站範圍都要戴上。
雖然當地教育部批准師生進入學校室外場所或空間可不戴，但在花蓮有不少幼稚園，要求幼童無論室內和戶外都一律要戴。
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