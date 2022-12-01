中俄軍機聯合巡航　另致力擺脫SWIFT系統

【有線新聞】中國與俄羅斯的轟炸機在日本海等區域進行聯合巡航，另外中俄正致力建立不使用SWIFT的結算系統，轉以本國貨幣支付。

解放軍的轟-6K轟炸機和運油-20空中加油機等軍機，星期三參與中俄空軍在日本海、東海和西太平洋海域上空進行的例行聯合空中戰略巡航，期間運油-20替兩架解放軍殲-16戰機加油，而殲-16同俄羅斯的圖-95MS戰略轟炸機一同飛行。

日本稱中俄各派出兩架轟炸機，日本和南韓都派戰機緊急升空應對。中方表示，今次是根據中俄兩軍年度軍事合作計劃進行。央視軍事報道指，兩國軍機互相降落對方機場，體現了兩軍的聯合訓練水平。而俄方表示，巡航並非針對第三國。

除了軍事，中俄亦在金融經濟等領域加強合作。第四屆中俄能源商務論壇星期二在北京和莫斯科同步舉行，副總理韓正就深化中俄能源合作提出建議，包括優化營商環境和構建綠色低碳格局等。而因俄烏戰事面對西方制裁的俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯央行正與中國人民銀行努力建立兩國間不使用環球銀行金融電訊協會SWIFT的結算系統，在石油和煤炭等供應上積極轉以本國貨幣支付，將有助防止風險，並有助盧布和人民幣成為世界儲備貨幣。