內地增近3.5萬宗本地個案　廣州市防疫部門鼓勵家庭自備抗原試劑

【有線新聞】內地周四新增近3.5萬宗新型肺炎本地個案。

廣東佔最多，近7,800宗，當中超過6,600宗來自廣州。市防疫部門稱，檢測策略雖有所調整，仍會針對重點人員開展核酸檢測，設置一定數量便民採樣點，又鼓勵家庭自備抗原試劑。鄰近的佛山317宗，深圳就175宗。深圳部分小區和商場，即日起不再驗核酸，市民持綠碼即可進入。

另外，重慶有6,536宗，北京再多近4,000宗，山西、四川、雲南都破千宗。