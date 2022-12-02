廣州泳客無懼氣溫急降照游冬泳　街市火鍋食材大賣

【有線新聞】廣東近幾日氣溫急降，多地錄得氣溫低於10度。在廣州，市民都要穿上厚衣禦寒，不過依然有不少無懼寒冷落水冬泳，而街市就人頭湧湧，火鍋食材及配料就大賣。

廣州海珠區星期五清晨，氣溫降至最低7度，雖然天氣凍了，但冬泳的市民興致依然不減，「水溫都有21點幾度」，水裏面溫度是否真的更暖？他即場證明，原來真的。

冬泳愛好者蘇先生說：「我們在這裏十多廿年，每日都游，春夏秋冬，一年四季，十多年如一日。」另一位泳客宋先生則說：「被風吹便會冷，我們有時候8度水溫都是這樣游。」

不過不是人人像他們一樣無懼寒冷，在西華街市一早便人來人往，他們都穿上厚衣禦寒去購買食物，而火鍋配料的檔舖特別受歡迎。羊肉檔負責人張小姐說：「平時賣一、兩隻(羊），之前賣了四、五隻，多了一半人(流)。」

這些檔主都話雖然買的人多了，但肉價就沒有太大波動。不過火鍋少不了的蔬菜就不同了，市民周先生說：「今日天氣冷了，(物價)貴了很多，甚麼都貴，青菜呀，反而豬肉不貴，青菜，青菜貴了。」

廣東省氣象台預計，強冷空氣周六才會開始減弱，屆時氣溫會緩慢回升。

近日全國多地受今年最強寒潮影響，氣溫急降，很多地方都落雪或結冰。同在廣東省的樂昌市慶雲鎮，海拔約750米的原祖山山頂，竹林、灌木及路邊野花都被薄冰包裹；安徽黃山風景區、湖南靖州縣飛山景區等，都蓋上一層的白雪，美不勝收。黑龍江的松花江幹流哈爾濱段，更加全面冰封。