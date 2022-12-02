南京大屠殺紀念館公開新史料　侵華士兵日誌助證日軍細菌戰實驗

【有線新聞】南京大屠殺紀念館近日公開超過450條歷史資料，包括有侵華日軍的日記和相片，為上世紀30年代末，日軍侵華暴行再添鐵證。

南京大屠殺紀念館周三舉行最新文物史料發布會，公開了合共453件，關於日軍侵華的最新文物史料。當中較值得關注的，是分別由侵華日軍士兵新井淳，以及侵華日軍第九師團步兵第三十六聯隊第十一中隊，撰寫的兩本《陣中日誌》，記錄了包括慰安婦和慰安所制度等罪證；又公開60多張關於日軍「榮第1644部隊」的照片，並展示關於細菌戰的證據。

有研究這段歷史的學者表示，關於細菌戰和實驗的資料，在當時屬於重要機密，加上日軍後期將其銷毀，導致可掌握的資料很少。此次發現填補了相關史料的空白，南京大屠殺史研究學者孟國祥表示：「有的史料是首次發現，比如說剛才講述的關於慰安所記錄的《陣中日記》，這次是日本人親自寫下的，（1938年）1月1號在南京開設，這個證據啊，那麼在這裏提供了一個研究的鐵證，當然也為我們以後拓展這方面的研究提供了證據。」

南京大屠殺紀念館相關負責人說，此次新徵集到的《陣中日誌》，與去年紀念館徵集到的一套《陣中日誌》，為同一部隊在不同時間段、不同地點作戰的檔案記錄，能更全面地揭示日軍侵華事實。

1937年12月13日，日本侵華期間，在南京展開一個多月的大屠殺，日軍強暴婦女、搶劫、縱火等，中方估計有多達30萬人被殺。