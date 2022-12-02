李鐵受查傳供出三名前國腳　內媒引述圈中人指是張鷺

【有線新聞】男子國足前主帥李鐵涉嫌嚴重違法一事有新進展，內媒周四引述多名球圈人士指，李鐵受查期間已供出三名前國腳，更傳出有人隨即被帶走調查。據報是現正效力中超球隊深圳隊的門將張鷺。

內地傳媒引述多名球圈人士稱，李鐵在接受紀律部門調查期間，供出至少三名前國足成員，又指當局周二在福建帶走其中一人調查。據知被帶走的是現時中超球隊深圳隊的門將張鷺。

35歲的張鷺效力過遼寧宏運和天津天海等球隊，直至前年轉投深圳隊。報道稱2019年中超護級大戰天津天海對武漢卓爾，時任武漢隊主教練的李鐵，涉嫌收買效力天津隊的張鷺為他打假球，最終武漢擊敗天津，成功護級。

報道指，李鐵供出的另外兩人，其中一人是李鐵的同鄉，曾在天津與張鷺做過隊友，之後加盟深圳；另一人曾在國足司職後衛，不過報道沒有透露兩人姓名。

另有內媒揭露李鐵擔任足球教練期間，同時投資多間體育俱樂部，並擔任監事等要職，更指李鐵在瀋陽一間銀行的戶口，存款高達一億元人民幣。

自李鐵受查後，有內媒發現坐落在其家鄉遼寧瀋陽的李鐵銅像，已被相關部門剷走，連在附近足球公園介紹李鐵的牌都被移除。