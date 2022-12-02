東風著陸場為迎接神舟十四號返回做好準備

【有線新聞】神舟十四號搜救回收任務進行了最後一次綜合演練。

神舟十四和十五航天員星期三在中國太空站會師，根據計劃在完成在軌輪換後，神舟十四航天員將於近日返回東風著陸場。新華社報道，神舟十四號搜救回收任務星期四晚進行了最後一次全系統綜合演練，進一步檢驗著陸場回收能力，而神舟十四號飛船會在夜間返回地球，著陸場各隊伍已經就緒，做好搜索返回艙等準備工作。