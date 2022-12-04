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內地增逾3.1萬宗本地個案
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2022年12月04日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】內地新增31601宗新型肺炎本地個案。
廣東佔最多有超過6600宗，近5000宗在廣州。海珠區即日起開設自費核酸採樣點，個人獨立檢測每次收13元人民幣。
重慶新增超過5300宗，當地政府呼籲非必要不用去做核酸。北京新增近3200宗，山西有2700多宗。黑龍江和四川都有過千宗。
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