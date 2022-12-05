北京部分食肆恢復堂食　在家隔離時間大幅縮短　市民：也是到了該轉變的階段

【有線新聞】內地逐步放寬防疫政策，在北京，多個商場都重開，部分食肆亦恢復堂食，即使所住屋苑出現陽性，在家隔離的時間亦大幅縮短。

北京疫情未見放緩，周六仍新增近3200宗個案。我們在日前亦接獲通知，指核酸結果出現十混一，即是10個樣本有1個陽性，要居家隔離，並由「大白」上門為我們做核酸。「（檢測陽性的話以前是否要送到方艙？）對。（現在呢？）現在太緊張了方艙，可能會要你們先居家隔離。（方艙現在很多人？）對。」以往北京市民屋苑有陽性，都要居家至少3日，不過我們在第二日，健康寶有核酸陰性結果就獲解封，可以出街了。

走到街上亦同樣可以見到防控措施陸續放寬，朝陽區內大型商場陸續營業，只需綠碼或者

48小時核酸陰性證明便可進入。有食肆更恢復堂食，有不願意上鏡的負責人指，政府一直都無公開講明禁堂食，現在恢復只是因應各項防疫措施放寬，市民都當然歡迎。

北京市民安娜表示：「我就是來這裏路過，看到才知道有（堂食）。（覺得恢復堂食怎麼樣？）好啊，這是可以說嗎，因為不然就沒事情幹了，就很無聊，對所以就有堂食會好一些。」市民茹先生稱：「政策轉變因為也根據疫情情況吧，也是到了一個該轉變的階段，因為也是第三年（疫情），對國內經濟影響非常大了。」

不過由於很多的檢測站已拆走，不少人都要改到醫院做核酸，多間醫院都大長人龍。朝陽區政府說，考慮隨著逐步復工復產，會陸續增加社區核酸檢測站，應付民眾的需求。