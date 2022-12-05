神舟十四號航天員帶回太空站生長的水稻

【有線新聞】神舟十四號三名航天員返回地面後進入隔離恢復期，而他們帶回在太空中生長了120天的水稻和擬南芥，今次是首次在太空中完成水稻全生命周期培養。

神舟十四號三名航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲，星期一清晨抵達北京，太空站階段飛行任務總指揮部的領導和成員以及航天員家屬在場迎接。三人完成了六個月在軌工作後，在星期日晚安全降落內蒙古東風著陸場，再坐大約兩個半小時飛機到達北京，之後將會進入隔離恢復期，進行全面的醫學檢查和健康評估，並安排休養，預計大約要半年。

三人除了完成了中國航天史上首次乘組人員在軌輪換之外，亦創了國際上的第一次，成功在太空培育出水稻種子，連同第三批空間科學實驗樣品一起帶回地球。科研人員已急不及待進行研究，並發現一些特殊的現象。

中科院分子植物科學研究員鄭慧瓊表示：「之前在（回傳）圖像上面也看到了一些現象，但是現在回來以後更加真切地看到重力對植物的影響，一個是根的生長方向，向下也有向上也有，向各個方向的生長，重力定向向下生長的這個，在空間(太空)就消失了，所以看到莖上面長了很多根。另外在莖的結上面，還發出了很多其他的側枝，這在地面也是沒有的，所以看出來水稻形態，跟地面有很大的差別。」

是次實驗目標是探索利用太空環境因素，控制植物開花，尋找在較小的封閉空間中植物生產效率最大化的可能途徑，為日後在太空生產糧食打下基礎。