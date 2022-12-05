內地六名專家聯名建議　放開經濟活動應排優先位置

【有線新聞】內地新型肺炎個案回落至三萬宗以下，多地陸續放寬防疫措施。內地6位著名經濟學家聯名建議，當局應該將放開經濟活動排在優先位置。

國務院副總理孫春蘭日前提到，隨著Omicron病毒致病性減弱，內地面對防控新形勢，「疫情要防住、經濟要穩住」。

多個城市都陸續放寬防疫措施。其中北京和上海星期一起，市民乘搭公共交通工具，不需再持有48小時核酸陰性證明。深圳全市辦公場所、餐廳和商場等地亦不會查驗核酸證明。而一直實施嚴格防控措施的新疆烏魯木齊，全市多個公共場所都逐漸向市民開放。

內地六位經濟學家包括北京大學國家發展研究院院長姚洋，聯名發文建議應該將放開經濟活動排在優先位置，重開餐廳、交通、商場等以恢復經濟活動。

文章又提到受疫情影響，小微企業和普通民眾面臨生存困境，各行業都有裁員。今年前三季度內地GDP增速也遠低於疫情前的正常水平，建議當局向各界釋放明確信號，放開經濟活動以提振信心。

內地確診數字逐漸回落，星期日新增29724宗本地個案。廣東佔最多有超過6500宗，北京有3700多宗。不過有專家指，放寬防疫措施可能會導致感染數字短期內急升，提醒長者等高風險人士盡快接種疫苗。

而台灣新增1萬多宗本地個案，再多22人死亡。