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江澤民治喪委員會發公告 向參與弔唁各界人士致謝
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2022年12月06日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】江澤民追悼大會後，治喪委員會發出公告，向參與弔唁的各界人士致謝。
公告稱，許多國家元首、駐華使節、友好團體和港澳台同胞等，以大量唁電、唁函和參加弔唁活動等方式哀悼和慰問，對此表示衷心感謝。
公告強調，全黨全軍全國各族人民決心在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想；化悲痛為力量，為全面建設社會主義現代化國家，推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。
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