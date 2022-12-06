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攀附孫力軍政治團夥 遼寧省公安廳前黨委員劉樂國被除黨籍
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2022年12月06日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】遼寧省公安廳前黨委委員劉樂國因嚴重違紀違法，被開除黨籍。
中紀委周一通報指，劉樂國嚴重違反黨紀，涉嫌收受可能影響公正和執行公務的財物、違規經商；違規要求企業提供辦案車輛，干預和插手司法活動、私藏彈藥；更指劉樂國攀附孫力軍政治團夥，對抗組織審查；違規收受禮品禮金，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中，為他人謀取利益等。
相關行為已構成嚴重職務違法，涉嫌受賄犯罪，行為性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。
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