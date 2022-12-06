全國響警報鳴笛　民眾肅立默哀　廣州有港台青年看直播悼念

【有線新聞】江澤民追悼大會舉行期間，全國防空警報鳴響三分鐘，各地都有民眾默哀和響銨。在廣州有港澳台青年，透過直播進行悼念。

江澤民追悼大會舉行期間，全國多地同步都有悼念活動。防空警報早上10時鳴響時，北京馬路上車輛停駛響按，路人站立默哀。北京市民馬女士說：「今天心情特別沉重，因為他畢竟是對國家有貢獻的人 ，而且他把我們的國家經濟狀態穩定得特別好 ，所以心情特別沉重。」史女士亦說：「挺難受的 ，因為他是老一代革命家，也算是我們黨的第三代領導集體核心，應該是全國人民都挺悲痛的。」長春街頭，一切有汽笛地方都有鳴笛；杭州地鐵站的列車停駛，乘客都肅立默哀。

在廣東，政府機構、學校，以及部分酒店及企業均下半旗。在廣州白雲區有近20位來自港澳台的年輕人，自發聚集、參與悼念。

他們一同觀看追悼大會直播，站立默哀。來自台灣的辜小姐說：「就是江澤民先生在任期，還是堅持改革開放，推動現代化建設，為大陸的台商營造了良好的環境，讓我們台胞能夠分享改革開放的紅利。」來自香港的歐小姐亦說：「其實整個心情都會比較沉重，我們走了一位這麼偉大的先創者，我們大家同胞都會深切哀悼他。」籌辦哀悼活動的胡健偉表示：「希望可以啟發到更加多港澳青年，報答祖國、認識祖國。」

除了下半旗和鳴笛外，全國公共娛樂活動亦暫停一天。