浙江養殖珍珠產量下跌　價格急升

【有線新聞】踏入12月又到內地珍珠收成的時候，不過佔全國供應量超過8成的浙江養殖戶，珍珠產量近年不斷下跌，導致價格因而急升。

浙江一帶珍珠養殖戶近日忙個不停，因為12月正是他們期待多時的收成期。有收購商指，

市面上對珍珠的需求有增無減，今年珍珠的價格明顯上升，最大升幅有四成左右。浙江諸暨珍珠收購商梁國鍾表示：「直播賣出去的東西多，原料跟不上，去年收了20多噸，今年已經收到了20多噸，還想繼續再收。」

全國有超過八成的淡水珍珠都來自浙江，不過今年由於供應短缺、價格上漲，當地的收購商都要去其他城市收購，有珍珠加工企業也表示要調整經營策略。浙江諸暨珍珠加工企業經營者楊斌表示：「主要是想(等)外貿恢復一下，盡量把產品向國外輸出，還有一種就是產品調整，把一些相對穩定的珍珠品類，我們把資金流到那邊去。」

由於珍珠的養殖周期長，影響生產速度，而產地的環保標準的提高，令養殖規模受到限制，導致珍珠供應進一步短缺，預期價格將會持續上揚。珍珠收購商何小東表示：「養這個蚌要養四、五年才會出來一批，它跟不上這個養殖的銷售的節奏了，原材料肯定明年還要少。」浙江珍珠行業協會秘書長何鐵元說：「養殖面積在不斷縮小，珍珠衍生品需求量在不斷增加，所以無核珍珠的價格在不斷的上漲。」

近年內地珍珠產量按年下降，2020年有75萬公斤，去年就下降至60萬，預計今年產量更會下跌到50萬。